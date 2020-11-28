الرد الايراني من الزاوية الميتة

2020/11/28 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الوقت المتبقي من ولاية دونالد ترامب أقل من شهرين، لكنه وقت ثمين يمكن أن تفيد منه أكثر من جهة اذا لم يكن في رأس الرئيس المثير للمفاجآت أية نية لتفجير احداث غير محسوبة على السياق العام لعلاقات بلاده مع الاخرين .في الضربة التي وصفها رئيس الاركان الايراني بأنها ذات مرارة وقوة […]

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