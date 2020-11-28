إعفاء أمريكي للعراق من العقوبات المفروضة على إيران

2020/11/28 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬الزمان صرح‭ ‬مسؤول‭ ‬عراقي‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬واشنطن‭ ‬منحت‭ ‬العراق‭ ‬إعفاء‭ ‬جديدا‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬دولا‭ ‬وكيانات‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬لمدة‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬فقط‭ ‬أي‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬تنصيب‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭.‬وتشكل‭ ‬واردات‭ ‬الغاز‭ ‬والكهرباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬حول‭ ‬ثلث‭ ‬استهلاك‭ ‬العراق‭ ‬الذي‭ ‬تراجعت‭ ‬بنيته‭ ‬التحتية‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ […]

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