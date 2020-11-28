سبعة قتلى في تفجير انتحاري استهدف محل مثلجات في الصومال

2020/11/28 | 01:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السلطات الصومالية، الجمعة، وقوع تفجير انتحاري في محل لبيع المثلجات (الآيس كريم) في العاصمة الصومالية مقديشو، تسبب بمقتل سبعة أشخاص على الأقل، وفقا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

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