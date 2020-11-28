3 مخاطر صحية لتناول العصائر الجاهزة يوميا

2020/11/28 | 01:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

تأتي العصائر الجاهزة كأحد المكونات الثابتة على وجبة إفطار الكثيرين، اعتقادا منهم أنها ضمن الأطعمة الصحية.

وأوضح موقع "الكونسلتو" 3 مخاطر جسيمة عند تناول كوب من العصير الجاهز يوميًا، طبقاً لدراسة منشورة في مجلة "JAMA" الأمريكية.

وأوضح الموقع أن العصائر الجاهزة المتاحة في محال البقالة؛ تحتوي على أكواب من السكر والمواد الحافظة تعادل علبة صودا.

وحدد الموقع 3 مخاطر لتناول العصائر الجاهزة:

1-زيادة الوزني

حيث يؤدي تناول هذه العصائر باستمرار إلى زيادة مقاومة الأنسولين في الجسم، مع مرور الوقت يرتفع السكري ويزداد تراكم الدهون في منطقة البطن وبالتالي السمنة وظهور الكرش.

2-السكري من النوع الثاني

وجدت دراسات أخرى أن الأشخاص الذين يتناولون عصائر الفاكهة يوميًا، هم الأكثر عُرضة للإصابة بالسكري من النوع الثاني، مقارنًة بأولئك الذين يتناولون ثمرة فاكهة يوميًا بديلًا للعصائر.

3- مشاكل القلب

وجد باحثو جامعة هارفارد في الدراسة المنشورة على جاما، أن 168 شخص من عينة الدراسة 1000 شخص، توفوا خلال المتابعة بأمراض القلب التاجية والشرايين، وذلك بسبب تناول عصير الفاكهة يوميًا، فضلاً عن الوفاة نتيجة ارتفاع معدل ضربات القلب.

المصدر: سبوتنيك

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