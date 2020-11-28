وفاة لاعب كرة قدم عراقي بنوبة قلبية أثناء المباراة

2020/11/28 | 02:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، عن وفاة لاعب كرة القدم، سجاد علي، نتيجة تعرضه لنوبة قلبية أثناء مباراة فريقه ضمن دوري الدرجة الأولى.

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