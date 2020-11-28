إصابات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 13 مليون حالة

2020/11/28 | 02:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت جامعة جونز هوبكنز، أن الولايات المتحدة تجاوزت عتبة الـ13 مليونا بإصابات كورونا.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الجامعة، التي تعتمد في إحصاءاتها على بيانات الهيئات الرسمية والمصادر المفتوحة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة 13047202، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 264624​​​.

وأشارت بيانات الجامعة إلى تعافي أكثر من 4.8 مليون شخص منذ بداية الجائحة من المرض.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا من حيث الإصابات والوفيات.

المصدر: RT

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