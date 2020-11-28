لأول مرة.. الصحة العالميَّة متفائلة بالتخلص من كورونا

2020/11/28 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جنيف: وكالات

انضمت منظمة الصحة العالميّة لأول مرة منذ انتشار فيروس كورونا إلى قائمة المتفائلين بقرب التخلص من الكابوس.

وتوقع مدير برامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، عودة العالم إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لكوفيد 19.

مسؤول الصحة العالمية قال: إن هذه اللقاحات، بالإضافة الى الإجراءات الحالية، ستمكن من تفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض.

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