العدل: لا يمكن تزوير وثائق نقل الملكيَّة

2020/11/28 | 02:54 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد : واع

استبعدت وزارة العدل إمكانيّة حصول عمليات تزوير وتلاعب في وثائق نقل الملكيات، مؤكدة احتفاظها بالنسخ الأصلية.

وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي لـ«واع»: إن «التزوير والتلاعب في وثائق الملكية لا يمكن أن يتم، لأن الوزارة تحتفظ بنسخ أصلية من وثائق التسجيل العقاري وغيرها»، مشيراً إلى أن «الوزارة لديها تعاون مع الأمم المتحدة في كشف عمليات التزوير».

وأضاف لعيبي أن «الوزارة شكلت لجاناً تحقيقية للكشف عن مثل هكذا جرائم، وحين يقوم تشخيص التلاعب مكتسباً الدرجة القطعية، يرسل الإبطال إلى المحكمة العليا، لكن حين يكون التلاعب مشخصاً وغير مكتسب الدرجة القطعية، ترفع مذكرة للوزير ليتخذ الإجراءات». واوضح أن «المحافظات المحررة شهدت تلاعباً بسبب العمليات الإرهابية وما رافقها من سرقة سجلات”، مشدداً على أن “وزارة العدل عازمة على كشف جميع عمليات التلاعب».

وأوضح لعيبي أن «كل السجلات محفوظة الكترونياً في وزارة العدل وبعيدة عن التلاعب».

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