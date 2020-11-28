2020/11/28 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش، فيما وثائقيا عن معركة الموصل، إثر بدء شركة نيتفلكس الأميركية عرض الفيلم الذي أنتجته عن المعركة التي شهدتها المدينة خلال عامي 2016 و2017.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ردا على نيتفلكس.. داعش يصدر فيلما عن معركة الموصل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ردا على نيتفلكس.. داعش يصدر فيلما عن معركة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).