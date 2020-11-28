محكمة فيدرالية ترفض طعن ترامب بنتائج الانتخابات في بنسلفانيا

2020/11/28 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة استئناف فيدرالية أميركية، الجمعة، طعنا كان قد تقدّم به الرئيس، دونالد ترامب، اعتبر فيه أن العملية الانتخابية كانت غير نزيهة، ممتنعة عن تجميد قرار قضائي صادق على فوز جو بايدن في ولاية بنسلفانيا.

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