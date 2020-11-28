البرازيل.. أكثر من 34 ألف إصابة جديدة بكورونا

2020/11/28 | 03:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

قالت وزارة الصحة البرازيلية ، إنها سجلت 34130 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فضلا عن 514 وفاة مرتبطة بالفيروس.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل إلى 6 ملايين و238 ألفا و350 إصابة، وحصيلة الوفيات إلى 171 ألفا و974 وفاة منذ ظهور الجائحة حتى الآن.

يذكر أن البرازيل سجلت ثالث أكبر حصيلة إصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والهند، وثاني أكبر حصيلة للوفيات بعد الولايات المتحدة.

المصدر: RT

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