تعديلات قانونية بشأن تنفيذ حكم الإعدام في أميركا

2020/11/28 | 03:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعمل وزارة العدل الأميركية على تعديل بروتوكولات خاصة بتنفيذ أحكام الإعدام في الولايات المتحدة، قد تمهد الطريق لاستخدام طرق مثل الرمي بالرصاص والغازات السامة بدلا من الحقن المميتة المعتادة في تنفيذ ذلك النوع من الأحكام، حسب وكالة أسوشيتد برس.

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