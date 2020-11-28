عقوبات أميركية على شركات صينية وروسية تدعم برنامج إيران النووي

2020/11/28 | 04:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة طالت أربع شركات صينية وروسية متهمة بدعم تطوير البرنامج النووي الإيراني.

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