2020/11/28 | 05:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العالم الإيراني محسن فخري زاده الذي اغتيل، الجمعة، قرب طهران، لا يعرفه كثيرون فقد كان نادر الظهور ويعيش في الظل تحت إجراءات أمنية مشددة ولم يقابل أبدا المحققين النوويين التابعين للأمم المتحدة، حسب جيروزالوم بوست.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("يحمل 3 جوازات سفر".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل في طهران؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("يحمل 3 جوازات سفر".. من هو العالم النووي الإيراني الذي اغتيل في طهران؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).