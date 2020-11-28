داريل بلوكر.. مرشح بايدن المحتمل لإدارة CIA

2020/11/28 | 05:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، تسلط الضوء على بعض الأسماء لتولي إدارة وكالة المخابرات المركزية (CIA)، والتي كان أبرزها داريل بلوكر، وفقا لما نقلت "فوكس نيوز".

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