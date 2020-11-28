أسس فهم القرآن

2020/11/28 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسأعرض فى هذه المقالة بعض المبادئ الهامة التى أدعوالله أن تساعدنا على فهم القرآن بصورة سليمة.

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