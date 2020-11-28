قضية الصحراء الغربية في مرجل

2020/11/28 | 06:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادت أزمة معبر "الكركارات" قضية الصحراء الغربية إلى واجهة الأحداث، حين أقدمت عناصر موالية لجبهة البوليساريو، في أكتوبر الماضي، على غلق المنفذ البري الوحيد للمغرب صوب عمقه الإفريقي، انطلاقا من الحدود مع موريتانيا.ما اضطر الجيش المغربي للتدخل لإقامة طوق أمني وفتح المعبر أمام العابرين والشاحنات التجارية التي ظلت عالقة قرابة شهر.

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