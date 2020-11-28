الأزمة أزمة خيارات لاوطنية و لا شعبية... - عمران مختار حاضري


الأزمة أزمة خيارات لاوطنية و لا شعبية... - عمران مختار حاضري
2020/11/28 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عمران_مختار_حاضري الأزمة أزمة خيارات لاوطنية و لا شعبية : رغم الإنهيار الاقتصادي الغير مسبوق و بوادر الإفلاس التام، حيث يعاني الاقتصاد التونسي عجزاً مزدوجاً خطيرا للغاية ، عجز في ميزانية الدولة و عجز في الميزان التجاري...

و رغم الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالتنمية، تراجعت ميزانية التنمية من48% في سبعينات القرن الماضي إلى أقل من 14%في ميزانية 2020 و بلغ عجز الميزان التجاري بقيمة 31.2 مليار دينار و أرتفع التو ......

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