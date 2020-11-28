لكنهم لا يصدّقون أنَّ اللهَ أكبر! - محمد عبد المجيد

2020/11/28 | 07:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد على كل المواقع التي نشرت فيها مقالي(لا أريد شفاعة رسول الله!)كان التفاعل شديدًا بين من يعتقدون أن عدلَ الله وحده لا يكفي؛ ولابد من شفاعة رسوله ونبيه، صلوات الله وسلامه عليه، وبين من يؤمنون أن المُلـْكَ للهِ وحده، والكلمة الفصل لخالق الأنبياء والرُسُل الذين هُم أيضا سيُعرَضون بأعمالهم على رب العزة.لم يُصدّق كثيرون من الذين تربوا في أحضان الفتاوى الجافة واللامنطقية أن لا أحد بعد الله، لا نبي ولا ......





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