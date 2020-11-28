بعد ارتفاع عدد الإصابات.. لوس أنجلوس تعود لحظر بعض التجمعات مؤقتا

2020/11/28 | 07:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظرت السلطات الصحية في مدينة لوس آنجلس الأميركية معظم التجمعات العامة والخاصة مؤقتا مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

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