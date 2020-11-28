"قصة عاطفية".. صحيفة تكشف سبب اعتقال إيران للأسترالية غيلبرت

2020/11/28 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "ذا ايج" الأسترالية عن السبب الحقيقي الذي احتجزت بسببه الأستاذة الاسترالية البريطانية كايلي مور غيلبرت في إيران لأكثر من 800 يوم قبل الإفراج عنها الخميس في صفقة لتبادل السجناء.

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