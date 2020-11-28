وسط تحذيرات من السيول.. توقعات بأمطار غزيرة على مناطق عدة حسب آخر التحديثات

2020/11/28 | 08:18 - المصدر: NRT عربية

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سيول سابقة

فوتو: أرشيف

منذ 7 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المتنبىء الجوي، حسين الأسدي، السبت، عن حالة قوية من عدم الاستقرار الجوي متوقعة خلال 48 ساعة القادمة، مبينا ان بعض المناطق ستشهد امطارا غزيرة.

وذكر الأسدي، في تدوينة على "فيسبوك" تابعها ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم، 28 تشرين الثاني 2020، أنه"بسبب توفر رطوبة مدارية في جميع الطبقات وحمل حراري جيد وتيار بارد في طبقات الجو العليا تتشكل على إثرها سحب رعدية قوية على مناطق واسعة من البلاد تستدعي التحذير"، مبينا ان "سحبا رعدية قوية على الأراضي السعودية تتحرك باتجاه مناطق الجنوب وحاليا سحب رعدية على بادية المثنى وتتجه الى ذي قار وميسان وفي وقت لاحق تشمل فرص الأمطار البصرة والمثنى".

وأضاف أن "فرص الامطار تمتد صباح اليوم على مناطق النجف والديوانية والكوت تليها كافة مناطق الوسط كربلاء العاصمة بغداد بابل ديالى صلاح الدين، أما مناطق شمال البلاد والمنطقة الغربية هي الاقل حصة من هذه الحالة بعد ان غيرت توقعات خرائط الطقس من قوة الحالة هناك".

وتابع ان "فرص الأمطار اغلبها خفيفة خصوصا في السليمانية لكن لا تزال جنوب السليمانية مرشحة للأمطار الغزيرة مساء اليوم كذلك متوقع فرص الأمطار جيدة على شرق الرمادي قرب العاصمة بغداد".





وأشار إلى ان "هناك توقعات بأمطار غزيرة على مناطق عديدة حسب آخر التحديثات والتي تبدأ عصر ومساء اليوم وحتى صباح الأحد تشمل شرق العاصمة بغداد وربما بابل وديالى والكوت وميسان أجزاء من البصرة جنوب وشرق صلاح الدين المناطق المذكورة متوقع تعرضها إلى امطار غزيرة اما باقي المناطق متوقع غزارة في الامطار لكن بشكل اقل".

وبين الأسدي، ان "تشكل السيول وارد على شرق البلاد ديالى والكوت وميسان خصوصا مساء اليوم وحتى صباح الإثنين كون تركز الامطار على شرق البلاد والجانب الإيراني حسب ما تشير لها خرائط الطقس كذلك مسألة طفح الشوارع وارد خصوصا التي تعاني تهالك شبكة صرف مياه الأمطار أيض نشاط الرياح المفاجئ واردة أثناء تواجد السحب الرعدية بسبب الرياح الهابطة منها خلال تأثير الحالة لذلك وجب التنبيه".

الخريطة المرفقة توضح توقعات الامطار خلال 24 ساعة القادمة حسب التدرج اللوني مفتاح الخريطة في الأسفل.

ر.إ

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