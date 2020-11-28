بيان من محافظ ذي قار حول أحداث ساحة الحبوبي

2020/11/28 | 08:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي، السبت، تشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المقصرين في الاحداث التي شهدتها المدينة يوم أمس.

وقالت الوائلي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (28 تشرين الثاني 2020) إن "اللجنة الامنية العليا في محافظة ذي قار تتابع الأحداث التي شهدتها محافظتنا أمس الجمعة، وهي في حالة انعقاد مستمر".

وأضاف البيان، "وجهنا مديرية شرطة ذي قار بتشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المقصرين بالحادث واعلامنا النتائج".

ودعا محافظ ذي قار أبناء المحافظة، الى "دعم القوات الأمنية في تنفيذ واجباتها في فرض الأمن وتعزيز السلم الاهلي وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة، مؤكدا على ان "مطلقيها سيكونون عرضة للمسائلة القانونية حتما ".

ووجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجمعة، بفتح تحقيق في احداث "الحبوبي"، فيما أمر باقالة قائد شرطة محافظة ذي قار والغاء اجازات حمل السلاح.

وقال يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 تشرين الثاني 2020)، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اصدر قراراً باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث اليوم التي جرت في المحافظة ، واعلان حظر التجوال فيها، فضلا عن الغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق".

واكد الكاظمي، بحسب البيان أن "توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وان لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث اليوم".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وان بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".

ودعا الكاظمي، "المواطنين الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر".

واعلنت السلطات الامنية في محافظة ذي قار، الجمعة، فرض حظر التجول، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها ساحة الحبوبي.

وقال مراسل "ناس"، (27 تشرين الثاني 2020)، إن "شرطة المحافظة اصدرت قرارا بحظر التجول في عموم المناطق"، فيما لفت الى "انعقاد اجتماع بحضور قائد العلميات والمحافظ من اجل تدارس الوضع الراهن في المدينة".

من جهة اخرى، أكد مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، عبر تدوينة له، "تعيين لواء الشرطة عودة سالم عبود قائداً لشرطة محافظة ذي قار، بدلا من العميد حازم الحازم".

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