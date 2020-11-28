صحيفة: ترامب يهدد برد

2020/11/28 | 08:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت صحيفة واشنطن بوست، عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس دونالد ترامب هدد بانتقام فوري و"ساحق" إذا قُتل أي أميركي في العراق.

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