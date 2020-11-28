القانونية النيابية: تأخر الحكومة بارسال الموازنة مخالفة لايمكن السكوت عليها 

2020/11/28 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، السبت، عن وجود مخالفات جسيمة لدى الحكومة بشان قانون الموازنة المالية، مبينا ان استمرار المخالفات القانونية سيعرضها للمساءلة.

وقال العقابي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “عدم ارسال الموازنة من قبل الحكومة رغم انقضاء المدة القانونية يعد مخالفة قانونية لا يمكن السكوت عنها”.

واضاف ان ” سلوك الحكومة بعدم ارسالها لقانون موازنة العام المقبل مرفوض ومستنكر وان تعظيم ايرادات الدولة وتصريحات الحكومة في وادي والواقع في وادي اخر “.

واشار العقابي الى ان “الحديث عن اصلاح اقتصادي وزيادة الواردات المالية عبارة عن دعاية انتخابية مبكرة لا تقدم في عمل الحكومة الحالية باي خطوة لحل الازمة الاقتصادية”.



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