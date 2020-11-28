لمحات من خطة طريق بناء الدولة كما بينها الامام علي (ع)

2020/11/28 | 08:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.عبد المطلب محمد عبد الرضا

في عهده الى واليه على مصر مالك الاشتر

(رض), بين الامام علي عليه السلام واجبات

وحقوق الراعي والرعية (المسؤول والشعب)

وطريقة الحكم ومنهج التصرف واختيار

مختلف المسؤولي

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