العالم بحاجة الى يوسف

2020/11/28 | 08:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: هادي جلو مرعي

قال الاستاذ: كم ألتذ بماتكتب في بحث

التخرج الجميل هذا عن قصة يوسف، بينما

كان الرفيق فلان الفلاني يمنعني من دخول

غرفة الأساتذة، وغرفة سكرتيرة القسم،

وكنت أسرق الفرصة من جيبه لأصل ا

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