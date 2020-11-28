ممثل الحوثيين يطالب العراق بالتدخل لانهاء العدوان السعودي على الشعب اليمني

2020/11/28 | 08:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

دعا ممثل انصار الله (الحوثيون) في العراق الشيخ محمد القبلي، السبت، العراق الى التدخل من اجل حل الازمة اليمينة وانهاء معاناة الشعب اليمني جراء العدوان السعودي، مبينا ان العراق بلد محوري لجميع قضايا الشرق الاوسط.

وقال القبلي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “دعوة وزارة الخارجية العراقية لانهاء الخلاف كانت منصفة الا ان الوزارة لم تكن موفقة في عدم ادانة العدوان على اليمن”.

وأشاد القبلي بـ”موقف العراق الرافض للعدوان السعودي على اليمن”، مؤكدا أن “ العراق ركيزة مهمة في العالم العربي والاسلامي وكلمته مسموعة”.

وطالب القبلي العراق بضرورة “الدخول على خط الازمة كطرف وسيط لحل الازمة اليمنية”، مشيرا الى أن “موقف العراق كان دائما ما كان منصفا ومشرفا”.انتهى/ 25د

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