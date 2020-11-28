الكاظمي يصدر قرارات بعد أحداث الناصرية ويحذر من الفوضى

2020/11/28 | 08:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارات تخص محافظة ذي قار، بعد الاحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية يوم امس الجمعة.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان: ان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اصدر قراراً باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث يوم امس الجمعة التي جرت في المحافظة، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق.

واكد القائد العام للقوات المسلحة بحسب البيان، ان توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وان لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث اليوم.



وان الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف، وان بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني.

واهاب القائد العام بكل المواطنين الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي الزكي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر، حفظ الله العراق وشعبه.

PUKmedia وكالات‌

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