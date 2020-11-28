صحيفة: ترمب هدد بانتقام 'فوري' و'ساحق' ردا على مقتل أي أميركي في العراق

2020/11/28 | 09:20 - المصدر: NRT عربية

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جندي اميركي في العراق

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ان الحكومة العراقية في حالة تأهب مع دخول رئاسة ترمب أسابيعها الأخيرة، حيث هدد الرئيس الأميركي بانتقام "فوري وساحق" في حال مقتل أي جندي في العراق.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم السبت، 28 تشرين الثاني 2020، ان "هناك مخاوف لدى الحكومة العراقية من اندلاع مواجهة في اللحظة الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بين الولايات المتحدة وإيران على الأراضي العراقية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، أن الرئيس دونالد ترمب هدد بانتقام فوري و"ساحق" إذا قتل أي أميركي في العراق، فيما أكدت أن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يتعرض لضغوط من المسؤولين الأميركيين لتصعيد حملة حكومته ضد الفصائل العراقية الموالية لإيران التي استهدفت صواريخها مرارا مواقع دبلوماسية وعسكرية يستخدمها الأميركيون".

فيما أفاد مسؤول كبير، بأن "المسؤولين الأميركيين نصحوا ترمب بعدم توجيه ضربة استباقية لإيران، لكن ترمب أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قتل أي أميركي في الهجمات المنسوبة إلى إيران".

وبعد أيام من هذا الاجتماع، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن "أي تحرك أميركي ضد إيران سيقابل برد "ساحق"، بعد ذلك قام ثم قائد فيلق القدس، إسماعيل قاآني بزيارة إلى بغداد، لحث الفصائل على ضبط النفس، حيث حذر من أي تصعيد للهجمات على أهداف أميركية قبل مغادرة ترمب لمنصبه في 20 كانون الثاني المقبل، بحسب ما نقلت "واشنطن بوست" عن أفراد مطلعين على الأمر.

ونقل أحد الحاضرين اجتماع قائد الحرس الثوري بالفصائل قول قاآني "فقط انتظروا حتى يخرج من الصورة".

وكانت "رويترز" نقلت عن مسؤول أميركي في وقت سابق، قوله إن " ترمب طلب، خلال اجتماع مع مستشارين كبار في المكتب البيضاوي تزامن مع الهجوم الأخير في المنطقة الخضراء، خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيس، منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم".

جدير بالذكر ان عدة فصائل مسلحة قد أعلنت في وقت سابق، تعليق الهجمات الصاروخية، شريطة أن تقدم الحكومة العراقية جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأميركية، لكنها عادت لإطلاق الصواريخ على المنطقة الخضراء، بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد قبل أسبوعين.

وردا على ذلك هددت واشنطن، التي تخفض ببطء قواتها بالعراق، بإغلاق سفارتها في بغداد إذا لم تكبح الحكومة العراقية الفصائل المدعومة من إيران.

ر.إ

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