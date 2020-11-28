وزير الداخلية يوجه التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعداداً للانتخابات

2020/11/28 | 09:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

وجه وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، التشكيلات الأمنية برفع قدراتها استعداداً للانتخابات المقرر اقامتها في السادس من حزيران المقبل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “ وزير الداخلية يشرف بشكل مباشر على جميع العمليات الأمنية التي تنفذها تشكيلات الوزارة”، لافتاً إلى أن “الغانمي وجه تعليماته للتشكيلات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية برفع مستوى عملها حتى يكون هناك استقرار أمني لتطوير الأمن استعداداً للانتخابات”.

وأضاف المحنا، أن “إجراء الانتخابات يستلزم أن تكون هناك بيئة آمنة ،لذلك فإن جميع تشكيلات وزارة الداخلية بدأت تُصاعد عملياتها الأمنية بالشكل الذي يحقق قدراً أكبر من الأمن ومحاربة الجريمة”، مشيراً إلى أن “الأيام المقبلة ستشهد تصاعداً للعمليات من تشكيلات وزارة الداخلية ضد عصابات الجريمة”.

وأوضح المحنا أن “الفترة الماضية شهدت نشاطات متميزة لجميع تشكيلات وزارة الداخلية ،سواء في ما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب وتنفيذ عمليات كبرى مناطقية عملياتية ،وكذلك عمليات نوعية لجهاز الاستخبارات والإطاحة بشبكات بقايا داعش الإرهابية وعمليات في مناطق الجنوب لنزع أسلحة المناطق التي تشهد صراعات عشائرية”.

وأشار إلى أن “وزارة الداخلية كان لها جهد متميز في الكشف وضبط مئات الكيلوغرامات من المخدرات ،والوصول إلى أماكن لم تكن تصلها القوات الأمنية ،والقبض على العديد من المتهمين الكبار المروجين ،وكذلك محاربة الجريمة المنظمة، كما أنها حققت نجاحات كبيرة على مستوى قضايا الفساد المالي كالتهريب ،وتم إحباط شبكة كبيرة لتهريب النفط في البصرة تستخدم أنابيب تحت الأرض لسرقة المنتجات النفطية والنفط الخام”.



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