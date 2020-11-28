الرافدين يوجه بالاستمرار بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم

2020/11/28 | 09:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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الرافدين: ايداع المواطنين أموالهم بالمصرف يقابله منح الفوائد لهم

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