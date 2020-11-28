انخفاض نسبة الاصابات بفايروس كورونا في السليمانية

2020/11/28 | 09:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت مديرية صحة السليمانية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا التي دخلت الى مستشفيات السليمانية خلال الـ24 ساعة الماضية وصل الى 12 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء والخروج من المستشفى بلغ 13 حالة، وهناك 169 حالة اصابة في مستشفيات السليمانية تحت الرعاية الطبية المستمرة، فيما سجلت المحافظة 3 حالات وفاة.

واشار البيان الى ان عدد المتبرعين ببلازما الدم في محافظة السليمانية وصل الى 1220.

هذا وكانت وزارة الصحة قد اعلنت عن تسجيل 27866 حالة اصابة و19257 حالة شفاء و1509 حالات وفاة في محافظة السليمانية منذ انتشار وباء كورونا ولحد الآن.

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