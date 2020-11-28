2020/11/28 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت تقارير صحفية أمريكية، السبت (28 تشرين الثاني 2020)، بأن الرئيس دونالد ترامب هدد بانتقام فوري و"ساحق" في حال قتل أي أمريكي في العراق.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يتعرض لضغوط من المسؤولين الأميركيين لتصعيد حملة حكومته ضد الجماعات التي استهدفت صواريخها مرارا مواقع دبلوماسية وعسكرية يستخدمها الأميركيون"، حسب تعبيرها.





وأضافت، الصحيفة نقلاً عن مسؤول أمريكي كبير أن "المسؤولين الأمريكان نصحوا ترامب بعدم توجيه ضربة استباقية لإيران".

وتابعت أن "ترامب أبلغ مستشاريه أنه مستعد لإصدار أوامر برد مدمر إذا قُتل أي أمريكي في الهجمات المنسوبة إلى إيران".

ويقول مسؤولون أميركيون إن عدد القوات سينخفض من 3000 إلى 2500 بحلول منتصف يناير المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’’واشنطن بوست’’: ترامب هدد بانتقام ’’فوري وساحق’’ في حال قتل أي أمريكي بالعراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’’واشنطن بوست’’: ترامب هدد بانتقام ’’فوري وساحق’’ في حال قتل أي أمريكي بالعراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).