محافظ ذي قار يصدر بيانا بشأن أحداث يوم أمس

2020/11/28 | 09:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ذي قار

أصدر محافظ ذي قار، ناظم الوائلي، اليوم السبت (28 تشرين الثاني 2020)، بياناً بشأن الأحداث التي وقعت في المحافظة يوم أمس الجمعة، وأوقعت عدداً من القتلى والجرحى.

وقال الوائلي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "اللجنة الأمنية العليا في محافظة ذي قار، تتابع الأحداث التي شهدتها محافظتنا عصر يوم أمس الجمعة، وهي في حالة انعقاد مستمر".

وأضاف: "وجهنا مديرية شرطة ذي قار بتشكيل لجنة تحقيقية لتحديد المقصرين بالحادث وإعلامنا النتائج"، مهيباً "بجميع أبناء المحافظة بدعم القوات الامنية في تنفيذ واجباتها في فرض الأمن وتعزيز السلم الأهلي وعدم الانجرار خلف الشائعات المغرضة، ونعد الجميع بأن مطلقيها سيكونون عرضة للمسائلة القانونية حتما".

وفي وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، أصدر الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، بياناً بشأن احداث محافظة ذي قار.وقال رسول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اصدر قراراً باقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار وتشكيل لجنة للتحقيق في احداث اليوم التي جرت في المحافظة ، واعلان حظر التجوال فيها، والغاء اجازات حمل السلاح، لمنع المزيد من التداعيات التي تضر السلم الاهلي في العراق".واضاف أن "الكاظمي أكد أن توتير الاوضاع في العراق ليس في مصلحة البلد وان لا بديل عن القانون والنظام والعدل ومن ضمن ذلك العدل تجاه الدماء التي اريقت في احداث اليوم".وتابع أن "الحكومة العراقية التزمت بتعهداتها وحددت موعداً للانتخابات ليكون صندوق الاقتراع هو الفيصل الوحيد لتحديد المواقف"، لافتاً الى أن "بديل هذا الصندوق هو الفوضى التي لا يقبلها دين ولا مبدأ ولا منطلق وطني".ودعا الكاظمي، بحسب البيان، "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الحكومية لصون الدم العراقي وقطع الطريق على من يريد بهذا البلد واهله الشر".

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