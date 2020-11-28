الداخلية: عدد عناصر عصابة هيئة التقاعد بلغ 29 بينهم 17 موظفا

2020/11/28 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ان عدد عناصر عصابة هيئة التقاعد بلغت 29 بينهم 17 موظفا، مبينة ان الاماكن التي نشطوا في عملية التزوير هي الشواكة والوثبة وصلاح الدين والانبار ونينوى.وقال مدير علاقات واعلام الوزارة اللواء سعد معن في تصريح للقناة الرسمية ان “التحقيق مع عصابة هيئة التقاعد مستمر، مبينا ان “العملية …

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