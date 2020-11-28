زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام شخصين وإغلاق العاصمة للحد من انتشار كورونا

2020/11/28 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي كشفت وكالة تجسس كورية جنوبية، اليوم الجمعة، أن كوريا الشمالية تعتمد أساليب استثنائية للتعامل مع انتشار الفيروس التاجي، حيث أعدم الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون شخصين على الأقل، وأغلق العاصمة في محاولة للسيطرة على انتشار ”كوفيد-19“.وبعد مؤتمر صحفي في سيول قال أحد المشرعين، إن كيم يتخذ“إجراءات غير عقلانية“ بشأن الوباء.

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