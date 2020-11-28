ايران تتوعد بالانتقام من قتلة العالم النووي زاده

2020/11/28 | 09:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، مساء الجمعة، إن على مرتكبي عملية الاغتيال السريين والعلنيين انتظار انتقام إيران. وأضاف علي أكبر ولايتي، أن اغتيال العالم فخري زادة عملية جبانة عمياء تثبت عداء وخبث العدو. وشدد ولايتي على أن “العدو يعمل على اغتيال العلماء والشخصيات العلمية لتحقيق أهدافه المشؤومة بعد …

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