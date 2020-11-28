2020/11/28 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت الاستخبارات العسكرية عن ضبط اسلحة ومتفجرات في بغداد وتلعفر.وذكر بيان للمديرية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه " بعملية استباقية تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الحادية عشرة والفوج الرابع لواء ٤٤ للفرقة، من ضبط كمية من الاسلحة والاعتدة خلال تفتيشها لمنطقة البساتين شمالي بغداد.وفي سياق آخر وبعملية نوعية وبمعلومات استخبارية دقيقة اشارت لوجود مواد متفجرة بأحد المنازل المتروكة في حي النور التابعة لقضاء تلعفر وعلى اثرها ، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة عشرة وقوة من لواء المشاة ٧٣ من الوصول الى ذلك المنزل وتُضبط بداخله حزام ناسف وصفيحة سعة ٢٠ لتراً معبأ بمادة السي فور./انتهى9

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