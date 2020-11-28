المسعودي يؤكد لـ /نينا/ الحاجة لتوافقات سياسية بين الكتل لتمرير قانون المحكمة الاتحادية الجديد او تعديل الحالي

2020/11/28 | 09:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ان الخلافات بين الكتل السياسية على قانون المحكمة الاتحادية مستمرة منذ 2006 ولغاية الان ، مشيرا الى صعوبة اقرار هذا القانون في الفترة القليلة المقبلة " .وقال المسعودي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ " ان المحكمة الاتحادية شكلت بامر سلطة الاتئلاف حسب قانون رقم 30 لسنة 2005 ، وتاسسيسها بني على اساس سياسي ، لذا فان اعادة تشكيلها من جديد يحتاج الى اعادة تشكيل سياسي ".واوضح بما ان اعداد اعضاء المحكمة الاتحادية قليل فان التدخلات السياسية من الكتل بانتخاب افرادها سيكون كبيرا ، وسيكون تشكيلها صعبا ، على الرغم من ان المحكمة الاتحادية يجب ان تكون مستقلة بامتياز ".واكد ان المحكمة الاتحادية يجب ان تعامل معاملة خاصة ، لانها تضم قضاة وفقهاء قانون وخبراء اسلاميين ، وبالتالي المشاكل الحاصلة بين الكتل تتعلق بمن يرشيح هؤلاء ومدة خدمتهم والية التصويت في المحكمة ، وكل هذه الامور تحتاج الى توافقات سياسية بين الكتل لتمرير القانون الجديد او تعديل الحالي "./انتهى9

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