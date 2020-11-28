علاقة العراق مع اميركا في ظل بايدن يكشفها فؤاد حسين

2020/11/28 | 09:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعرب وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، عن توقعاته بشأن علاقة العراق مع الولايات في ظل ادارة الرئيس جو بايدن....

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