الرئيس الإيراني يحدد الجهة التي اغتالت العالم النووي فخري زاده

2020/11/28 | 09:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إسرائيل باغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده.



ونقل التلفزيون الإيراني، (28 تشرين الثاني 2020)، عن روحاني قوله "مرة أخرى، تلطخت الأيادي الشريرة للغطرسة العالمية والكيان الصهيوني الغاصب المرتزقة بدماء أبناء شعبنا".

وأضاف، "اغتيال الشهيد محسن فخري زاده تظهر يأس الأعداء وشدة كراهيتهم.



واستشهاده لن يبطئ إنجازاتنا".

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، الجمعة، وفاة رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في الوزارة محسن فخري، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال، نُقل إثرها إلى المستشفى.





وأكدت الوزارة في بيان لها، (27 تشرين الثاني 2020)، أن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت ظهر الجمعة، سيارة تقل محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا بوزارة الدفاع".

واضافت أنه "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والإرهابيين، أصيب السيد محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.



وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه، ومنذ دقائق قليلة نال هذا المدير والعالم بعد سنوات من الجهد والنضال درجة الشهادة الرفيعة".

وأعاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نشر أخبار عبر حسابه في موقع "تويتر"، بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة.

ولم يعلق ترامب على حادثة الاغتيال.

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