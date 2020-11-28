"ريتز بغداد"... قسوة الفساد العراقي

2020/11/28 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ عدة شهور أطلق نشطاء عراقيون تسمية افتراضية عرفت بـ"ريتز بغداد" على قصر الرحاب أو القصر النهاية، الذي يقال إنه تحول إلى معتقل للفاسدين الذين تم توقيفهم بموجب قرار لحكومة مصطفى الكاظمي

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