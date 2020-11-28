الصين ومكافحة الفقر - فهد المضحكي

2020/11/28 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فهد_المضحكي اعتبر خبراء عرب أن الجهود التي تبذلها الصين والإنجازات التي حققتها في مجال مكافحة الفقر مفيدة للدول العربية وملهمة للتاريخ الإنساني في الوقت عينه.وبحسب تقرير الحكومة الصينية، فإن الصين ستعمل على ضمان تحقيق أهداف التنمية المتمثلة في كسب المعركة ضد الفقر واستكمال بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في جميع النواحي هذا العام.ووفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا»، فإن الصين تتعهد بالق ......





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