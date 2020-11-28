عبد الله الحوراني (أبو منيف) في الذكرى العاشرة لرحيله غياب ٌهو الأكثر حضوراً - جمال ابو لاشين

2020/11/28 | 09:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جمال_ابو_لاشين عبد الله الحوراني (أبو منيف) في الذكرى العاشرة لرحيلهغياب ٌهو الأكثر حضوراًبقلم/جمال أبو لاشينيصادف الأحد 29/11 الذكرى العاشرة لرحيل المفكر والسياسي والمثقف عبدالله الحوراني (أبو منيف) عقدٌ من الزمن مر على الغياب ولا يزال حاضراً معنا بمواقفه المشرفة، وفكره المستنير، ورصيده الكبير من الاحترام والتقدير الذي تركه في قلب كل من عرفه أو نهل من علمه، وثقافته.منذ نعومة أظفاره قاسى رحمه الل ......





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