2020/11/28 | 09:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

وجه مصرف الرافدين فروعه كافة في بغداد والمحافظات بالاستمرار في استقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها.

وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض إيداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد"، داعياً "موظفي المصرف إلى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للذين يرومون إيداع أموالهم في الجهاز المصرفي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق تلك الإيداعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه بالاستمرار في فتح حسابات إلايداع للمواطنين ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوجه بالاستمرار في فتح حسابات إلايداع للمواطنين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).