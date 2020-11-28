2020/11/28 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

وجه مصرف الرافدين، السبت، فروعه كافة في بغداد والمحافظات بالاستمرار باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها.

وأوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض ايداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد”.

ودعا المصرف موظفيه الى “ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للذين يرومون ايداع أموالهم في الجهاز المصرفي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق تلك الإيداعات”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يوجه بالاستمرار بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يوجه بالاستمرار بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).