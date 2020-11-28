كربلاء: 700 عجلة تعمل بمنظومة الغاز واقبال على اضافتها من قبل المواطنين 

2020/11/28 | 09:54 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..

اعلنت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في كربلاء، السبت، عن اضافة منظومة الغاز الى 700 عجلة في عموم المحافظة، مؤكدة ان اقبالا متزايدا من قبل المواطنين عليها.

وقال مدير فرع الشركة عباس عبد الامير في تصريح لـ/المعلومة/، ان “فرع الشركة وعبر الورشة الفنية تمكن من اضافة منظومة الغاز الى 700 عجلة في عموم المحافظة، بينما تشهد الورشة اقبالا متزايدا من قبل المواطنين لاضافتها والاستفادة من جدوتها الاقتصادية”.

واضاف عبد الامير ان “الشركة تسعى الى زيادة الورش الفنية التي تضيف المنظومة، بالاضافة الى زيادة عدد محطات التعبئة في مختلف مناطق المحافظة”.

واشار الى ان “اضافة منظمة الغاز للسيارات ذات جدوى اقتصادية للمواطن حيث لا يتعدى سعر اللتر 200 دينار، وتتمتع بجودة عالية، وذات جودة اقتصادية للدولة حيث تقلص حجم الاستيراد من منتوج البنزين، فضلا عن كونها عملية صديقة للبئية”.



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