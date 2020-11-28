2020/11/28 | 10:00 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلحون يقتحمون منزل ناشط في البصرة للمرة الثانية خلال اسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/28 | 10:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون يقتحمون منزل ناشط في البصرة للمرة الثانية خلال اسبوع) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون يقتحمون منزل ناشط في البصرة للمرة الثانية خلال اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).