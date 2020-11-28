وداع الأسطورة.. صور تثير عشاق مارادونا وتهديدات بالقتل تطال عمال ’’الجنازات’’

2020/11/28 | 10:00 - المصدر: بغداد اليوم

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طُرد ثلاثة من "عمال الجنازات" من عملهم بعد التقاطهم صورا فوتوغرافية إلى جانب جثة نجم كرة القدم الراحل، دييغو مارادونا، قبل وقت قصير من تشييع جثمانه.

وبلغت حالة من الغضب في الأرجنتين، مع انتشار الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد تهديد العمال بالقتل.

وتوفي مارادونا جراء إصابته بنوبة قلبية بعمر 60 عاما.

وفي مقابلة مع راديو "دييز"، أكد العامل السابق، كلاوديو فرنانديز، أنه فُصل من وظيفته، إلى جانب ابنه إسماعيل وموظف آخر يدعى كلاوديو ميدينا.

وفي الصور التي أثارت الجدل، يظهر فرنانديز وابنه مبتسمين مع رفع إبهاميهما خلال وقوفهما إلى جانب جثة مارادونا الجاثية في تابوتها، يوم الخميس.

ويظهر ميدينا بوضعية مشابهة في صورة أخرى.

وشدد فرنانديز على أنه لم يكن على علم بأي خطط لالتقاط تلك الصور، وأنه لم يكن يدري بشأن نشرها.

وقال في المقابلة الإذاعية "كان أمرا لحظيا، رفعت رأسي فقط وفعل ابني ذلك كأي طفل بعمر 18".

ولفت فرنانديز إلى أنه تلقى تهديدات من أشخاص يقطنون في حي إل باتيرنال، المكان الذي ظهر مارادونا فيه كمحترف لأول مرة عام 1976 في صفوف فريق "أرجنتينوس جونيورز".

وأضاف "إنهم يعرفوني، أنا من الحي (..) يقولون إنهم سيقتلوننا ويكسرون رؤوسنا".

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